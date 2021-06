Inter, nel mirino c’è l’esterno dell’Ajax: le ultime dall’Argentina

I casting per il ruolo di esterno sinistro in casa Inter continuano senza sosta. Mentre Ivan Perisic ed Ashley Young sono ancora in attesa di conoscere il proprio futuro, dall'Argentina giungono voci riguardo l'interessamento della dirigenza di Via della Liberazione per un esterno mancino.

Secondo quanto riferito da TyC Sports infatti, i vertici del club milanese starebbero monitorando il profilo di Nicolas Tagliafico, 28enne attualmente di proprietà dell'Ajax che i nerazzurri studiano da diversi mesi.

L'argentino rispetto ad Emerson Palmieri rappresenterebbe un'alternativa decisamente meno costosa dell'esterno del Chelsea (i Blues valutano l'italiano non meno di 20 milioni di euro). Per questo motivo, a spuntarla su tutti in quel ruolo potrebbe essere proprio Tagliafico.