Inter, nel fine settimana attesa la svolta per il primo acquisto. Il punto

L'Inter continua a seguire da vicinissimo la situazione relativa a Dres Mertens, che potrebbe arrivare a parametro zero qualora non rinnovasse con il Napoli. Il presidente De Laurentis avrebbe dato, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, un ultimatum al belga.

O firma il rinnovo entro una settimana oppure può andare via. Al momento c'è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra proprietà e giocatori protagonisti del voltafaccia in inverno. Questi ultimi si sarebbero dimostrati disposti a firmare il rinnovo se il loro presidente si dimostri aperto ad annullare il procedimento in corso relativo alla richiesta di arbitrato per le multe e l’azione legale minacciata per i diritti d’immagine.

De Laurentis, dal canto suo, è forte della propria convinzione di essere dalla parte della ragione, e per questo ha imposto tale ultimatum. L'Inter ovviamente attende, sapendo che questa potrebbe essere la settimana decisiva per affondare il colpo e chiudere il primo aqcuisto a paramentro zero.