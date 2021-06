Inter, Nandez si allontana: una di Premier vuole pagare la clausola

L'Inter e Nahitan Nandez si allontanano. Secondo quanto riportato da parte de La Nuova Sardegna, infatti, sul calciatore uruguaiano ci sarebbe una società pronta a pagare la clausola da 36 milioni di euro.

Il Leeds del Loco Bielsa è pronto a sferrare l'attacco al giocatore e a portarlo in Premier League per la prossima stagione. Su Nandez, l'Inter è interessata da tempo, ma non ha ancora trovato la quadra per il Cagliari.

La trattativa che dovrebbe portare Nainggolan in Sardegna, e che avrebbe coinvolto anche Nandez, pare essersi arenata, ecco perchè il Leeds si sarebbe inserito.