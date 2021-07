Inter-Nandez: incontro. Ma non è esclusa anche un'altra pista

Il mercato in entrata dell'Inter entra nel vivo, con la questione esterni a tenere banco. Infatti, secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra, questa sera, avrebbe avuto un lungo colloquio con l'agente del centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez. Il giocatore, secondo la rosea, vorrebbe solo i nerazzurri e sarebbe pronto a trasferirsi a Milano.

Il problema di questa trattativa sta nell'accordo tra le due società, dal momento che il Cagliari vorrebbe monetizzare quanto più possibile, mentre l'Inter non può spingersi oltre il prestito con diritto di riscatto anche alto.

Nell'eventualità in cui il Cagliari dovesse accettare la formula preferita dall'Inter, non è affatto escluso che la società nerazzurra possa andare anche su Bellerin per la corsia destra visto che il suo profilo è sempre stato in cima per quanto riguarda il dopo Hakimi.