Inter Nandez, il Cagliari potrebbe anche non pretendere l'obbligo di riscatto

Se c'è un nome che negli ultimi giorni sta venendo accostato in maniera prepotente all'Inter, questo è sicuramente quello di Nahitan Nandez. Il giocatore del Cagliari piace al DS nerazzurro Piero Ausilio ormai da svariati mesi, in primis per la sua grande duttilità.

La sua capacità di giocare in più ruoli infatti, lo sta vedendo come un serio candidato a sostituire Achraf Hakimi per il ruolo di esterno destro a tutta fascia. Nel suo contratto Nandez ha presente una clausola rescissoria pari a 36 milioni di euro.

Una cifra che ovviamente difficilmente verrebbe sborsata dal club di Via della Liberazione ma per la quale si studia una strada alternativa. Secondo calciomercato.com infatti, il club sardo potrebbe far partire Nandez anche in prestito senza alcun obbligo di riscatto, a patto che si tratti di un prestito abbastanza oneroso (circa 10 milioni di euro).