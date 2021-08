Inter Nandez, domani possibile nuovo contatto col Cagliari: il punto

Inter Nandez, per l'approdo del centrocampista tuttofare uruguayano nella Milano nerazzurra potrebbe già essere partito il countdown. L'ex Boca Juniors ha espresso il suo gradimento verso la destinazione milanese già da svariati giorni.

L'unico ostacolo (non indifferente) al momento restano le pretese del Cagliari. Il club sardo per il prestito oneroso richiede 5 milioni di euro, mentre l'Inter non vorrebbe spendere oltre i 2 milioni di euro. Una distanza non così insormontabile che potrebbe essere ridotta già nella giornata di domani.

Secondo Sky Sport infatti, nelle prossime ore Inter e Cagliari torneranno a mettersi in contatto per arrivare alla fumata bianca con tutte le componenti che dovranno rimanere soddisfatte.