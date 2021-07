Inter-Nandez, ci siamo? Oltre a lui un altro giocatore nel mirino

Le notizie delle ultime ore parlano di un'Inter molto attiva anche per quanto riguarda il mercato in entrata. Infatti, pare che i nerazzurri stiano portando avanti la trattativa per portare il centrocampista uruguayano del Cagliari, Nahitan Nandez, a Milano.

Ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Nandez non è l'unico per l'Inter. Si sa che il centrocampista della squadra sarda può ricoprire anche il ruolo di esterno destro in un centrocampo a cinque come fatto nella passata stagione.

Ma l'idea dell'Inter è quella di impiegarlo nella sua zona di campo, per poi virare sul vero e proprio obbiettivo della corsia destra che è Hector Bellerin dell'Arsenal con il quale c'è già un accordo di massima, ma bisogna trovare quello con la squadra inglese.