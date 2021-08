Inter, Nainggolan va al Cagliari? Il giocatore tratta con un'altra squadra

Può esserci la svolta per quanto riguarda l'uscita di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, infatti, dopo il tira e molla tra Inter e Cagliari per quanto riguarda il pagamento del cartellino, voluto dalla società nerazzurra, e l'acquisto a zero, voluto dalla società sarda, avrebbe deciso di muovere l'impasse della situazione e di valutare anche altre soluzioni.

Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, il Ninja avrebbe dato mandato al suo agente Beltrami di trattare con il Besiktas, squadra molto interessata al giocatore e che avrebbe offerto un ingaggio molto vicino alle sue richieste, ovvero tre milioni di euro più bonus. Il Cagliari non si è avvicinato nemmeno minimamente a questa offerta, pertanto la trattativa rischia di saltare.

Il giocatore sarebbe dovuto essere coinvolto nella trattativa che avrebbe dovuto portare il centrocampista uruguayano, Nahitan Nandez, in nerazzurro, ma a questo punto anche questa trattativa potrebbe essere a rischio. Uno scenario di cui seguire gli sviluppi, ma quella che sembrava una trattativa in dirittura d'arriva, adesso rischia di arricchirsi di un nuovo scenario.