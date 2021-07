Inter, Nainggolan va al Cagliari? Ci sono due grossi ostacoli

Nainggolan spinge per la destinazione Cagliari, ma per arrivare al trasferimento in Sardegna ci sono due ostacoli da superare

Il futuro di Radja Nainggolan è sempre più lontano dalla maglia nerazzurra dell'Inter nella prossima stagione. Infatti il belga sembra essere sempre più lontano da Milano e vorrebbe andare al Cagliari. Secondo quanto riportato da parte de Il Corriere dello Sport, ci sono due ostacoli che dividono il ninja dalla Sardegna, ovvero la buonuscita che dovrà ricevere dall'Inter e l'eventuale successivo accordo economico per lo stipendio con il presidente Giulini. La pista è calda e le intenzioni di concludere la trattativa ci sono. Adesso tutte e tre le parti dovranno venirsi incontro per fare in modo di non ripetere quanto accaduto la scorsa stagione.