Inter, Nainggolan torna a fine stagione: Conte pronto a riconfermarlo

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere ancora con la maglia nerazzurra. Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato anche della situazione del centrocampista. Il belga, attualmente in prestito al Cagliari fino al prossimo 30 giugno, sembrerebbe destinato a tornare a Milano al termine di questa stagione.

Il club sardo non ha nessuna opzione per il riscatto e anche causa della crisi economica non sembrerebbe disposto a trattare l’acquisto dell'ex Roma a titolo definitivo. Il futuro del centrocampista é ancora incerto, Piero Ausilio ha aperto ad un eventuale riconferma del centrocampista. Non è escluso che il il belga possa essere usato come pedina di scambio per acquistare nuovi rinforzi, ma l'alto ingaggio del giocatore potrebbe complicare la situazione. Radja Nainggolan ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri e potrebbe tornare all’Inter per restare, tutto dipenderà dalla volontà di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Gianni Di Marzio ai microfoni di TMW Radio, il tecnico salentino sarebbe pronto a ricredersi sul giocatore e concedergli una nuova chance.