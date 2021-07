Inter-Nainggolan, stallo. Ma una società si inserisce per il belga

La trattativa per la risoluzione contrattuale da Radja Nainggolan prosegue, anche se al momento la trattativa sembra ben lontana da una felice conclusione. In questi giorni si è parlato di un coinvolgimento del centrocampista belga nella trattativa che potrebbe portare il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez in nerazzurro. Ma, come detto, la situazione ancora non si sblocca.

Secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, infatti, il centrocampista ex Roma percepisce attualmente un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro annui e per andare via attraverso la risoluzione, vorrebbe una cifra di 2 milioni di euro. In viale della Liberazione, dal canto loro, non ci pensano affatto ad arrivare a quella cifra, proponendo una buonuscita di 1,2 milioni.

Nello stallo generale, pare, però, che ci sia stato l'inserimento di un'altra società interessata ad acquistare il giocatore, ovvero il Besiktas, che vorrebbe prelevarlo dall'Inter, ma l'intenzione di Nainggolan è stata, ed è tutt'ora, soltanto una: raggiungere per la terza volta il Cagliari. Le società, dunque, dovranno ancora lavorare per trovare la quadra.