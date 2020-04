Inter, Nainggolan sfotte Brozovic e lascia una porta aperta

Pomeriggio in diretta per Radja Nainggolan, collegato via Instagram con un altro tifoso nerazzurro d’eccellenza, Fabio Fognini. Il belga ha ricordato i passi della sua carriera in Italia da Cagliari a Roma, confessando di aver lasciato il cuore nella capitale e di averla abbandonata solo per motivi di orgoglio.

All’Inter è andato perché certo della fiducia di mister Spalletti che lo aveva voluto ad ogni costo. Un' esperienza sfortunata, iniziata con una buona partenza e poi rovinata da una serie di infortuni che non gli hanno permesso un rendimento all’altezza delle aspettative. Le statistiche dello scorso anno non sono del tutto negative ma il Ninja ha ammesso che poteva fare molto meglio.

Dopo l’arrivo di Conte ha sperato in un’altra occasione ma le scelte della società non glielo hanno consentito. Nainggolan ha detto di non aver mai avuto problemi negli spogliatoi, di aver legato con tutti i compagni e di avere un carattere tale da essere generalmente benvoluto . "Brozovic è molto più matto di me, ma se la copre bene lui. Si tratta anche di uno dei migliori giocatori con cui ho giocato, mi piace davvero molto".

Quanto al futuro Nainggolan ha ricordato di avere ancora due anni di contratto con l’Inter, chiudendo con “vediamo” che lascia aperta ogni ipotesi, compresa quella del ritorno in nerazzurro se si creassero le condizioni.