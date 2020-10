Inter Nainggolan, perchè con il Cagliari è saltato tutto?

Radja Nainggolan è rimasto all'Inter. Questa è stata la notizia principale dell'ultimo giorno di mercato in casa nerazzurra. Resterà sicuramente per i prossimi due mesi, almeno fino a gennaio dove l'addio è tutt'altro ch improbabile, ma ci sarà tempo per pensarci.

La trattativa nei giorni scorsi era stata ben impostata tra i sardi e i nerazzurri, con una valutazione del centrocampista di 12 milioni, ma quando tutto sembrava doversi concludere, c'è stato un intoppo che alla fine si è rivelato decisivo. L'Inter avrebbe dovuto acquistare, nell'ambito di questa trattativa, due giovani a titolo definitivo, tra cui il regista Ladinetti.

Niente da fare, perchè l'Inter per il centrocampista belga voleva solamente cash, con la richiesta che i nerazzurri avevano abbassato a 10. La linea della società di Via della Liberazione è sempre stata chiara. Nainggolan se ne sarebbe andato dall'Inter solo a titolo definitivo, soddisfando la richiesta dell'Inter per il prezzo del cartellino. Nessun prestito o dilazione di pagamento. Il Cagliari si è irritato e ha mollato, pur avendo un accordo sul contratto con il belga, il quale desiderava fortemente un ritorno in Sardegna.

Niente da fare, Nainggolan resta a disposizione di Conte almeno fino a gennaio. Ora starà al tecnico dell'Inter saperlo di nuovo motivare e coinvolgere nel progetto nerazzurro per renderlo un oggetto importante ed una risorsa, non un peso. Ma soprattutto sta allo stesso centrocampista belga ricalarsi nella realtà nerazzurra, sapendo di essere nell'organico di una squadra importante e che punta ad obiettivi importanti. Sta soprattutto a lui trasformarsi in un'arma in più e non un peso ed un problema.