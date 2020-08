Inter, Nainggolan la carta d’oro per l’affare a sorpresa con la Fiorentina

Nonostante le indiscrezioni parlino di Antonio Conte possibilista sul reintegro di Radja Nainggolan di rientro dal prestito al Cagliari, sarà assai difficile rivedere il belga in maglia nerazzurra. I rossoblu isolani avrebbero tutte le intenzioni di trattenere il Ninja per un’altra stagione ma le richieste economiche del club nerazzurro non sembrano per adesso aprire la strada a questa eventualità, mentre la dirigenza interista sembra fermamente convinta di confermare la politica di rinnovamento anche nei comportamenti adottata lo scorso anno.

Molto più concreta invece l’ipotesi che vede Nainggolan al centro di trattative importanti che l’Inter sta portando avanti con altri club , prima tra tutti la Fiorentina. Il Patron viola Commisso (il più ricco tra i presidenti della Serie A per patrimonio personale) ed il DS Pradè stanno lavorando alacremente per rinforzare un squadra che, dopo l’avvio negativo con Montella, ha vissuto una seconda parte di stagione piuttosto positiva con Beppe Iachini, confermatissimo sulla panchina gigliata. Pradè conosce bene il giocatore dopo gli anni passati insieme alla Roma e già nello scorso mercato estivo si era fatti avanti per tentare di portarlo in Toscana. Inter e Fiorentina stanno anche parlando di altro, nei prossimi giorni dovrà essere definita la posizione di Dalbert e Biraghi dopo lo scambio di prestiti dello scorso anno. Ma gli interessi dei due club potrebbero non fermarsi qui, non tanto per l’interesse di Marotta e C. per Federico Chiesa quanto per Gaetano Castrovilli.

Il giovane tuttocampista pugliese potrebbe rappresentare infatti il profilo ideale per il centrocampo nerazzurro, viste le sue capacità di proporsi a ridosso degli attaccanti ma anche nella fase di impostazione. Soprattutto se l’Inter davvero dovesse entrare nell’ ordine di idee di fare a meno di Marcelo Brozovic per la prossima stagione, in attesa di notizie sul fronte Kantè, Castrovilli potrebbe rappresentare l’investimento italiano, giovane, già affacciato in nazionale perfetto per Suning e anche per mister Conte.