Inter Nainggolan, il belga sempre più vicino al ritorno al Cagliari

Radja Nainggolan è sempre più vicino al ritorno in Sardegna, già oggi l'affare potrebbe concludersi. Saranno ore caldissime sull'asse Cagliari-Milano.

Ricostruiamo un po' questi ultimi giorni molto frenetici. Cagliari e Inter, grazie alla mediazione dell’agente del calciatore Alessandro Beltrami, hanno avuto un incontro a pranzo, martedì a Milano. Successivamente il presidente dei rossoblu Giulini ha fatto ritorno in Sardegna. Dopo una riunione di mercato con il tecnico Di Francesco, ci sono stati altri contatti con Beppe Marotta e Piero Ausilio. L'Inter ha abbassato la sua richiesta da 12 a 10 milioni, con Nainggolan che ha ancora due anni di contratto a quattro milioni e mezzo l’anno con l’Inter.

Il Cagliari ha spiegato al belga che ha intenzione di spalmare il suo ingaggio in un triennale, che. Sarebbe una soluzione che accontenterebbe tutti, ma su un punto l’Inter non sembra volersi muovere: il Cagliari voleva inserire due promettenti giovani, ovvero il regista Ladinetti e il centrocampista Biancu (che sta giocando con l’Olbia). L’Inter ne vuole solo uno, Ladinetti. I nerazzurri sarebbero inoltre interessati a Sebastian Walukiewicz, centrale polacco del 2000, ora titolare nella difesa de sardi. Con questa nuova formula il Cagliari, prendendo Nainggolan in prestito oneroso con obbligo di riscatto, l'equivalente di un acquisti, è obbligata a mettere qualche soldo sul piatto.

I rapporti tra i club sono ottimi, lo dimostra l'affare Godin e lo scorso anno quello Barella. Per cui oggi dovrebbe chiudersi questa estenuante trattativa che dura da mesi. Con la soddisfazione di tutte e tre le parti.