Inter, Nainggolan e Perisic non saranno svenduti: le ultime

Inizia ad infuocarsi anche il mercato in uscita dell'Inter. Il club di Corso Vittorio Emanuele, ha voglia di monetizzare per poi reinvestire per finanziare i colpi da regalare al neo-tecnico interista Antonio Conte.

I nomi più caldi in ottica esubero, oltre al solito Mauro Icardi, sono quelli di Ivan Perisic e Radja Nainggolan. Il primo piace sia al Tottenham che all'Arsenal, ma resta da capire se i due club inglesi avranno intenzione di avanzare un'offerta ufficiale ai nerazzurri.

Per quanto concerne il belga, considerando che attualmente a bilancio è a circa 30 milioni, l'Inter per evitare una minusvalenza dovrebbe cederlo ad una cifra non inferiore. Ad oggi però, non sembrano esserci club intenzionati ad acquistarlo. Quel che è certo, è che il club meneghino non farà sconti a nessuno.