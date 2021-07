Inter-Nainggolan, è gelo: la trattativa con il Cagliari resta inchiodata

Secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.com, c'è ancora gelo tra l'Inter e Radja Nainggolan. Il belga non rientra - come tanti altri calciatori - nei piani tattici di Simone Inzaghi e vorrebbe tornare al Cagliari dove ha trascorso in prestito secco la seconda metà della scorsa stagione.

Il belga, però, per lasciare il nerazzurro vorrebbe una cospicua buonuscita, cosa che l'Inter non vorrebbe garantirgli e, anzi, rilancia chiedendo il pagamento del cartellino alla società sarda.

Inoltre, la trattativa per il centrocampista, ne complica un'altra: quella per l'attaccante della Primavera, Martin Satriano, acquistato dall'Inter per 2,4 milioni di euro e che potrebbe essere utilizzato per fare cassa durante questa sessione di mercato.