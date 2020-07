Inter, Nainggolan cavallo di ritorno o moneta di scambio?

"Finirà la stagione con il Cagliari, anche se è infortunato. Poi tornerà con noi e faremo valutazioni. Terremo conto delle dinamiche del mercato e della disponibilità di calciatori che arrivano da altre realtà calcistiche". Queste le parole di Marotta prima della partita di Roma sul ritorno del Ninja in nerazzurro di rientro dal prestito di Cagliari. Una stagione che ha riproposto il belga su ottimi livelli, facendo magari salire qualche rimpianto nella società nerazzurra che ha lasciato andare Nainggolan per le troppe intemperanze avute l'anno precedente.

Nelle ultime settimane circolavano voci di una volontà di Conte di concedere una seconda chanche a Radja in nerazzurro, per inserire un uomo dal grande carisma, dalla grande fisicità etecnica in un reparto dove solo Brozovic e Barella hanno avuto un alto rendimento per tutta la stagione. Ma le parole di Marotta sembrano spegnere sul nascere questa possibilità e anzi sembrano lanciare il belga come pedina di scambio del mercato nerazzurro.

La permanenza a Cagliari sembra impossibile per l'alto costo dell'ingaggio del Ninja, 4,5 milioni, e la soluzione che sia l'Inter, come quest'anno, a pagare metà stipendio non piace alla società di Zhang. Il discorso potrebbe cambiare se nella trattativa venisse inserito il centrocampista uruguagio Nahitan Nandez, valutato 35 milioni, profilo gradito a Conte. Ma attenzione a Fiorentina, con Commisso che vuole affiancare giocatori di esperienza ai giovani talenti che ha in rosa, magari garantendo una prelazione su Castrovilli, e al cavallo di ritorno della Roma. Nainggolan non ha mai nascosto l'amore per la Roma e la città, ma anche qui servirebbe un grande sacrificio economico per tornare a vestire la maglia giallorossa. L'Inter potrebbe intavolare una trattativa di scambio con Dzeko o Zaniolo. Insomma le possibilità sono tante, staremo a vedere che soluzione troverà Marotta per il Ninja.