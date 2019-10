Inter, Muller risponde così alle domande di mercato: le parole del giocatore

Thomas Müller all'Inter? Il giocatore del Bayern ha risposto ad un collega di Sky Germania alle voci che vorrebbero un suo addio al Bayern Monaco per trasferirsi in Serie A.

Queste le sue parole: “Ho sentito che da lunedì qui arriva il freddo. Così ho un cambiamento d’aria anche qui. Per questo motivo ce ne stiamo buoni”. Chiaro anche il direttore sportivo Hasan Salihamidzic: “Adesso non siamo concentrati sui giocatori che dobbiamo cedere, ma vediamo di rimettere la squadra in cammino e di tornare a giocare un calcio solido”.

Alla domanda diretta il ds ha risposto senza dubbi: “Nessuno si è fatto avanti”.