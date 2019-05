Inter, Moses si avvicina: ha già comunicato che lascerà il Fenerbahce

Dal Regno Unito per l'Inter giungono buone notizie in ottica mercato. Secondo il Sun infatti, Victor Moses ha già espresso al Fenerbahce (club in cui milita attualmente) che a fine stagione lascerà la Turchia.

Un'indiscrezione che, visti i numerosi rumors che lo vedrebbero vicino all'Inter anche in virtù di un approdo a Milano di Antonio Conte, fa senza dubbio molto rumore.

Adesso bisognerà capire come il club meneghino, per portare il nigeriano nel capoluogo lombardo, deciderà di apparecchiare l'affare.