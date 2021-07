Inter-Mino Raiola, non solo Dumfries: ci sono altri due giocatori in ballo

Con la possibile trattativa per Denzel Dumfries del PSV, l'Inter e Mino Raiola potrebbero riallacciare i contatti per alcuni giocatori oramai persi da tempo. Infatti, oltre al nome dell'esterno olandese, ci potrebbe essere l'occasione di parlare anche di altri due calciatori, che fanno parte della rosa nerazzurra, come Stefan de Vrij e Andrea Pinamonti.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per il primo si era trovato l'accordo per il rinnovo del contratto tempo fa, ma poi la formalizzazione è stata interrotta vista la crisi che ha colpito Suning. Per il secondo si potrebbero aprire dei discorsi per una cessione a titolo definitivo, soprattutto con squadre estere, dopo una stagione in cui il minutaggio non è stato per niente alto.

L'Inter e Mino Raiola sono pronti a sedersi al tavolo per discutere e trovare la quadra su tutto. Non solo mercato in entrata, dunque, ma anche rinnovi di contratto ed uscite.