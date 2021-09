Inter-Milan: è già derby! Lo 'scontro' è sul calciomercato

Inter-Milan: è già derby! Lo scontro, questa volta, è sul terreno del calciomercato.

L'obiettivo è l'esterno del Genoa, Andrea Cambiaso. L'esterno classe 2000 si sta mettendo in mostra durante questa stagione per il modo in cui interpreta il ruolo su entrambe le corsie. Si sta anche dimostrando pericoloso in zona gol. Il suo contratto scade nel 2023 e, come riportato dal Secolo XIX, le due squadre di Milano avrebbero già mosso i contatti per prelevarlo a partire dalla prossima estate.

Non è finita, attenzione.

Il Milan guarda con interesse al centrocampo nerazzurro. E in particolare a Matias Vecino che, secondo quanto riportato da Cittaceleste (circuito della Gazzetta dello Sport), piacerebbe molto nel caso dovessero perdere Franck Kessie durante la prossima stagione. I due calciatori hanno il contratto in scadenza ma le richieste economiche dell'ivoriano per il rinnovo sarebbero troppo elevate per il budget del fondo Elliot. Il centrocampista ex Atalanta pretenderebbe molto più di 6 milioni di euro. Si potrebbe dunque assistere ad un caso simile a quello che ha poi portato Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain.

Vecino, invece, è stato subito confermato in estate da Simone Inzaghi, che ne apprezza particolarmente le caratteristiche tecniche. In questo articolo potrete leggere altri dettagli. L'uruguaiano potrebbe essere tentato dalla proposta del Milan che gli offrirebbe un contratto da 1,8 milioni di euro, mentre l'Inter per il rinnovo non sarebbe disposta a sborsarne più di 1,5. Il calciatore, nei mesi precedenti, ne parliamo qui, sarebbe stato anche nel mirino del Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, che lo conosce proprio per l'esperienza alla Pinetina, lo avrebbe voluto dopo l'infortunio occorso a Diego Demme.