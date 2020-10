Inter-Milan, Conte stravolge la difesa: Darmian verso l’esordio?

A soli nove giorni da Inter-Milan, il club nerazzurro è in piena emergenza in difesa. Antonio Conte, molto probabilmente, sarà costretto a fare a meno di Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Entrambi i giocatori sono risultati positivi al Covid-19 e sono fortunatamente asintomatici. Si sottoporranno a nuovi tamponi la prossima settimana e il loro recupero è quasi impossibile.

Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di due elementi fondamentali in difesa e starebbe già studiando le alternative. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i probabili titolari nel derby potrebbero essere Danilo D’Ambrosio e Kolarov al fianco di Stefan De Vrij, ma non è ancora detto.

Stando a quanto rivela l’emittente satellitare, il tecnico salentino potrebbe optare per una scelta a sorpresa, ovvero quella di schierare dal 1’ il nuovo acquisto Matteo Darmian. Il classe ‘90 è un esterno di ruolo ma, come D’Ambrosio e Kolarov, sarebbe in grado di ricoprire anche il ruolo di difensore centrale.