Inter, Meret il preferito per il dopo Handanovic, ma il Napoli spara alto

La dirigenza nerazzurra si starebbe iniziando a guardare intorno per trovare l’erede di Samir Handanovic. Lo slovacco, che ha compiuto 36 anni lo scorso luglio, sembrerebbe destinato ad appendere i guantoni al chiodo nel giro di qualche stagione. Per questo motivo bisognerà subito trovare un sostituto all'altezza in grado di garantire sicurezza e continuità di rendimento.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter avrebbe individuato in Alex Meret del Napoli sostituto ideale. Il classe ‘97 dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra ha perso il posto da titolare a discapito di David Ospina. Il suo agente Federico Pastorello, in ottimi rapporti con i nerazzurri, è stato nel ritiro del club partenopeo di Castel di Sangro per fare il punto della situazione con Cristiano Giuntoli, che gli ha ribadito la decisione del tecnico.

L’ex Spal vorrebbe un ruolo da protagonista e giocare con continuità e starebbe iniziando a valutare l’addio. Non sarà facile però acquistare il classe ‘97, dato che la dirigenza napoletana sarebbe disposta a cederlo solo per 50 milioni di euro e per un prestito oneroso pretenderebbe almeno 10 milioni di euro.