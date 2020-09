Inter mercato, se uscirà Candreva arriverà Matteo Darmian

Il mercato dell'Inter si sta piano piano sbloccando. Il diktat societario è prima cedere e poi comprare. Con Godin verso Cagliari, Vidal è pronto a sbarcare a Milano. Dopo questa operazione la società nerazzurra è pronta per completarne un'altra.

Con la sempre più vicina uscita di Antonio Candreva, cercato da mezza Serie A, arriverà Matteo Darmian. Candreva è stato vicino al Genoa fino a qualche giorno fa, con il giocatore romano non molto convinto di questa soluzione. Poi si è aggiunta la Sampdoria su precisa richiesta di Claudio Ranieri, che ha contattato personalmente il giocatore nerazzurro. Nella corsa a Candreva è presente, ma più defilata, la Fiorentina che cerca un vice-Chiesa.

A sostituire l'ex Lazio nell'Inter sarà Darmian, come da accordi con il Parma. L'acquisto del laterale dal Manchester United da parte degli emiliani è stato fatto in sinergia con i nerazzurri, che riconosceranno ai ducali 2,5 milioni per il cartellino. Prima, però, le uscite, poi le entrate.