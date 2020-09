Inter mercato, possibile ritorno alla base per il gioiellino Salcedo

Eddie Salcedo è pronto a tornare all'Inter e a mettersi a disposizione di Antonio Conte una volta terminati i suoi impegni con la nazionale u-21 azzurra. Inoltre, sembra essere pronto a giocarsi le sue carte per restare nell'organico nerazzurro come quarta punta, a maggior ragione se Sebastiano Esposito verrà ceduto in prestito.

Dopo due anni di prestito tra Genoa ed Hellas Verona, dove l'allenatore Ivan Juric ha creduto più di tutti in lui, è stato "costretto" a tornare alla base dalla fine del prestito ed il conseguente mancato accordo tra nerazzurri e scaligeri per Marrash Kumbulla che avrebbe portato ad un rinnovo per un'altra stagione della permanenza in prestito del giovane gioiellino a Verona.

In attesa di capire se la società punterà un vice-Lukaku sul mercato, Salcedo sarà l'alternativa al bomber belga per questo inizio di stagione.