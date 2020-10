Inter mercato, oggi le ufficialità di Dalbert e Darmian. Visite mediche in corso per l'ex Parma

Ultimi giorni di mercato sempre molto intensi. Ieri l'Inter ha messo le basi per un'operazione che oggi verrà completata dalla società nerazzurra. Ultime operazioni per completare la rosa che sarà a disposizione di Antonio Conte per la stagione 2020/21.

L'ultima operazione riguarda le corsie esterne. Esce Dalbert, tornato all'Inter dopo un anno di prestito alla Fiorentina. Il terzino brasiliano è pronto a far ritorno in Francia, al Rennes, lui che era stato acquistato nell'estate 2017 dai nerazzurri per 20 milioni dal Nizza. L'operazione con la squadra della Bretagna, che disputerà la prossima Champions League, è stata impostata su un prestito oneroso (1,5-2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12.

Matteo Darmian arriva dal Parma per una cifra di 2,5 milioni di euro e firmerà un contratto triennale con l'Inter. L'ormai ex difensore del Parma sta svolgendo le visite mediche. Ha completato la prima parte alla clinica Humanitas e ora sta svolgendo la seconda parte al Coni. Completato l'iter, si trasferirà in sede per porre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri e sarà pronto a mettersi a disposizione di Conte per essere un jolly difensivo nella sua Inter.