Inter, prime nubi sul mercato, proprietà cauta, Inzaghi spinge

14/06/2023

(Inter) L’incontro tra Inzaghi ed i vertici nerazzurri non è andato benissimo. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

“Inzaghi ha chiesto garanzie per i risultati ottenuti in stagione, ha chiesto che i migliori giocatori possano rimanere e che Lukaku possa ritornare. Ha chiesto anche qualche innesto al gruppo, soprattutto a centrocampo con Frattesi o Milinkovic-Savic e oltre ad un difensore (Koulibaly). La risposta non è stata incoraggiante, l’allenatore non è uscito sorridente perché la proprietà ha ribadito che il mercato dev’essere sostenibile. Per arrivare a determinate spese per le entrate dovrà esserci comunque un’uscita».