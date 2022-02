Inter, mercato da protagonista: Inzaghi accontentato

Inter, si è conclusa ieri sera la finestra di mercato invernale che ha visto la squadra nerazzurra come una delle principali protagoniste.

Un mercato di riparazione che è servito a colmare i pochi buchi presenti in rosa e rafforzare la squadra in vista della lotta scudetto e il cammino in Champions League e Coppa Italia. Il grande colpo è stato quello di Robin Gosens dall’Atalanta, un affare da 25 milioni di euro. Un acquisto anche in ottica futura per la fascia sinistra dato che non c'è ancora l'accordo con Ivan Perisic per il rinnovo di contratto. Oltre al tedesco è arrivato anche Felipe Caicedo in prestito fino al termine della stagione dal Genoa. L’ecuadoriano è stato fortemente voluto da Simone Inzaghi dopo che lo ha già allenato alla Lazio; il classe ‘88 può essere considerato per caratteristiche il vice Dzeko.

Sul fronte uscite, invece, spicca la cessione di Stefano Sensi. Il centrocampista si è trasferito in prestito alla Sampdoria con l’obiettivo di tornare al massimo della forma e giocare con continuità dopo alcuni mesi complimenti per riconquistarsi l’Inter in futuro. In questa finestra di mercato sono arrivate. È andato via, sempre a titolo temporaneo, Martin Satriano. Il talentino uruguaiano ha raggiunto Lucien Agoumè al Brest in Ligue 1 in modo da accumulare presenze e continuare il suo percorso di crescita.

Beppe Marotta e Piero Ausilio intanto hanno iniziato anche a porre le basi per la prossima stagione chiudendo per Andrè Onana a parametro zero. Nel mirino dei dirigenti nerazzurri ci sarebbero anche altri possibili colpi a zero e non solo con Frattesi e Scamacca su tutti.