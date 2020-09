Inter mercato, cosa succederà con Pinamonti e Perisic?

Andrea Pinamonti torna all'Inter. I nerazzurri rispettano la promessa fatta al Genoa un anno fa, quando i rossoblu lo acquistarono proprio dai nerazzurri. L'Inter aveva promesso al club di Preziosi un riacquisto dell'attaccante a 19 milioni. Lo farà con una formula che dilazionerà il pagamento in un'estate molto complicata per tutti.

Ieri l'attaccante dell'Under 21 si è presentato al Coni per le visite di idoneità sportiva, ora spetterà a lui convincere Conte ad essere l'uomo giusto per il ruolo di quarta punta in nerazzurro. Pinamonti ha detto che farà di tutto per esserlo, da oggi inizia la sua valutazione ad Appiano Gentile.

La stessa sorte che ha in mente il tecnico leccese per Ivan Perisic, non riscattato dal Bayern e tornato in nerazzurro. Perisic sa che Conte lo ritiene un jolly per il reparto offensivo e per la fascia sinistra, il croato sembra determinato a restare in una stagione con tanti impegni, quindi ci sarebbe spazio per tutti. L'Inter, però, ascolta offerte. Per ora nulla di concreto è arrivato in Via della Liberazione, ma da qui al 5 ottobre la strada è lunga.

Un anno dopo, però, Perisic non è più fuori dal progetto.