Inter, Marotta sorride, per un nerazzurro c'è la fila in serie A

Non solo le trattative per il mercato in entrata. In casa Inter ci si concentra anche sulle cessioni, con un nome che spicca su tutti, ossia quello di matteo Politano.

L'ex Sassuolo, come riportato da Tuttosport, piace a diverse squadre in serie A. Sulle sue tracce ci sarebbero infatti Fiorentina, Parma e Atalanta. Negli ultimi giorni si starebbe interessando la Roma, mentre con il Napoli si era parlato dello scambio di prestiti con Llorente.

La richiesta nerazzurra è di 30 milioni di euro. Il giocatore infatti è iscritto a bilancio per 27 milioni circa, ragione per la quale Marotta non valuterà offerte molto inferiori a tale cifra.