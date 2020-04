Inter, Marotta scatenato: 150 milioni e uno sgarbo alla Juve per lo scudetto

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera la Juventus starebbe facendo sul serio per arrivare a Mauro Icardi, in vista della partenza di Higuian. L'argentino attualmente in forza al PSG sarebbe l'obiettivo numero uno di Sarri. Tuttavia Marotta, come riportato anche dal quotidiano sopra citato, si sarebbe tutelato.

Sul contratto stipulato con il club francese infatti ci sarebbe una clausola che imporrebbe per il riscatto, in caso di cessione in Italia, una cifra per il riscatto più alta di 10 milioni. In sostanza se Leonardo riscattasse Icardi per poi cederlo in Italia l'Inter incasserebbe 80 milioni, e non più 70.

Ma non finisce qui. Marotta sta trattando con l Barcellona che vorrebbe Lauatro. La richiesta è di 70 milioni più Arthur. Se l'affare si concretizzasse a queste cifre i nerazzurri si ritroverebbero con il centrocampista brasiliano più eventualmente 150 milioni (70 da Lautaro e 70 o 80 da Icardi).

E, continua il Corriere della Sera, se questo si realizzasse il primo obiettivo su cui Marotta si fionderebbe sarebbe proprio quel Paulo Dybala sfuggito un'estate fa. Questo, in sostanza, sarebbe il piano di Marotta per costruire una sqaudra scudetto e detronizzare la Juventus.