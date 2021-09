Inter: Marotta rivoluziona l'attacco? Ipotesi doppio colpo, uno già a gennaio

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid è emerso più di un dubbio sul reparto offensivo dell'Inter. Così l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, starebbe pensando alla rivoluzione con un doppio colpo da mettere a segno nelle prossime sessioni di mercato.

Il primo nome è quello di Giacomo Raspadori. Non è una novità. Anzi. In quest'esclusiva Interdipendenza vi aveva già anticipato il possibile piano dell'ad interista per arrivare, già a gennaio 2022, a blinadre il gioiello del Sassuolo e della Nazionale di Roberto Mancini. Quali potrebbero essere le mosse in questa partita a scacchi? Per capire meglio dobbiamo fare un passo indietro. Il 29 agosto, in quest'altra nostra esclusiva, Interdipendenza ha rivelato l'interesse dei nerazzurri per Lorenzo Lucca, centravanti di 21 anni del Pisa. Già a gennaio 2022, la società può dunque bloccarlo, lasciandolo poi altri sei mesi in Toscana. E il suo futuro? Farlo rientrare, appunto, nell'operazione Raspadori. Non è finita qui. Il club nerazzurro ha molti giovani in prestito in questa stagione, giovani che interessano proprio al Sassuolo proprietario del cartellino di Raspadori. Fra questi ci sono Sebastiano Esposito, Eddie Salcedo, Samuele Mulattieri e Martin Satriano che, ora, fa parte della rosa di Simone Inzaghi. Calciatori che, tra un anno, avranno un potenziale superiore ancora superiore: basti per esempio pensare a Esposito che, in Svizzera, sta incantando in ogni partita. E proprio in questa lista di talenti, l'Inter potrebbe pescare l'ulteriore, decisiva carta per prendere Raspadori.

Ma c'è un altro italiano del Sassuolo - e arriviamo così alla notizia rilanciata nelle ultime ore - che fa gola all'Inter. Si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante che l'anno scorso ha fatto molto bene con la maglia del Genoa. La scorsa estate il club nerazzurro ha provato ad intavolare alcuni discorsi per portare il giocatore a Milano in prestito, ma senza successo per la ferma opposizione di Carnevali che, soprattutto dopo la partenza di Ciccio Caputo (approdotato alla Sampdoria), ha premuto per la sua permanenza. Attualmente si parla di un costo del cartellino di 25 milioni di euro. Vedremo se l'Inter sarà disposta a sborsare per averlo in rosa nella prossima stagione.