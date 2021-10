Inter: Marotta pronto allo 'scacco matto'. “C'è l'offerta per Insigne”

Mercato Inter: Giuseppe Marotta avrebbe pronto il contratto per soffiare Lorenzo Insigne al Napoli.

La notizia arriva da Enrico Fedele che, tramite i microfoni di Televomero, ha rivelato un retroscena molto interessante che riguarda la società nerazzurra ed il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti tentato di avvicinarsi alle cifre richieste dal calciatore per convincerlo a firmare il rinnovo del contratto che scade nel 2022 (ne parliamo anche in questo articolo). Insigne sarebbe però ancora scontento perché De Laurentiis non vorrebbe concedergli il bonus alla firma, politica già attuata in passato.

Ed ecco che, a questo punto, entrerebbe in gioco l'Inter. Marotta, a quanto si apprende, vorrebbe sfruttare questa situazione e avrebbe già pronto un contratto quinquennale da 5,6 milioni a stagione ma soprattutto un bonus di circa 7 milioni che Insigne riceverebbe al momento della firma. L'offerta dell'Inter è molto allettante ma il calciatore resta al centro del progetto del Napoli che, con l'arrivo di Luciano Spalletti, sembra avere alte ambizioni. I campani sono primi in classifica a punteggio pieno ed il tecnico toscano ha già espresso quanto sia fondamentale la presenza di calciatori rappresentativi come Insigne, appunto, e Koulibaly.

De Laurentiis, come riportano diversi media, ha però 'le mani legate' perché, dopo l'emergenza finanziaria causata dalla pandemia da Covid-19, sta lavorando ad una riduzione del monte ingaggi. E, sempre secondo quanto diffuso nelle ultime settimana da diversi organi di informazione, non potrebbe più permettersi di offrire un contratto oneroso a Insigne. Sul bilancio, infatti, pesano molto i contratti di Koulibaly, Lozano e Mertens. In questo articolo vi spieghiamo ulteriori dettagli.

Insomma: come sempre quando si parla di mercato non resta che attendere le prossime evoluzioni. Insigne sarà il colpo di mercato che Marotta regalerà all'Inter?