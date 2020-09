Inter, Marotta pronto a giocarsi la carta Dalbert per arrivare a Locatelli

Archiviata la pista Sandro Tonali per motivi legati al costo del cartellino del giocatore (con il classe 2000 l'Inter aveva un accordo da aprile), in Via della Liberazione si sta lavorando per arrivare ad un altro centrocampista italiano.

Si tratta di Manuel Locatelli, classe '98 di proprietà del Sassuolo che ieri in campo contro l'Olanda ha disputato 81 minuti in maniera piuttosto positiva. L'ex Milan è nel mirino anche del DS juventino Fabio Paratici, ma secondo Sportmediaset l'Inter dal canto suo potrebbe tirar fuori un jolly.

Beppe Marotta infatti, avrebbe intenzione di avvicinarsi al club neroverde proponendo il prestito di Henrique Dalbert, quest'ultimo reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina con risultati piuttosto soddisfacenti.