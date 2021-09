Inter, Marotta pronto a far spesa in Premier già a gennaio

Mercato Inter: i dirigenti nerazzurri sono alla ricerca dell'erede di Samir Handanvic.

Lo sloveno ha il contratto in scadenza nel 2002 e, in attesa di capire se ci sarà un rinnovo fino al 2023, resta sotto osservazione dopo le prestazioni poco brillanti evidenziate in questo inizio di stagione. Nelle ultime ore, secondo Calciomercato.it, Giuseppe Marotta si sarebbe interessato a Bernd Leno dell'Arsenal, club che si sta riprendendo in Premier League. L'estremo difensore, giunto a Londra nel 2018, ha perso il posto da titolare e potrebbe lasciare i Gunners a fine stagione anche se il suo accordo scadrà nel 2023.

Gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano (giornalista di Sky Sport) confermano però che nei piani dei dirigenti dell'Inter ci sarebbe soltanto Andrè Onana. Il portiere, sottolinea il cronista sul suo profilo Twitter, potrebbe chiudere l'accordo già nei prossimi giorni. L'estremo difensore dell'Ajax, squalificato dalla Uefa fino a novembre, ne parliamo anche qui, dovrebbe avere già l'accordo con il club milanese visto che il suo contratto scade nel 2022. Si tratterebbe di un acquisto a parametro zero simile a quello che ha portato Stefan De Vrij alla Pinetina. Il difensore ha fatto il punto sulla stagione in corso in questo articolo.

La scelta dell'Inter di intensificare i contatti, oltre al fattore economico, sarebbe stata dettata anche dalle caratteristiche tecniche. Il classe 1996, insieme ha una spiccata reattività, è molto abile nel giocare la palla con i piedi ed è in grado di calciare nella stessa maniera sia di destro che di sinistro. Requisito che nel calcio moderno sta diventando sempre più richiesto dagli allenatori per rendere efficace e più libera la costruzione dal basso.