Inter, Marotta piazza un colpo in prospettiva: svelate le cifre dell’affare

Colpo in prospettiva per i nerazzurri, che hanno raggiunto l’accordo definitivo per Nikola Iliev, trequartista bulgaro classe 2004 di proprietà del Botev Plovdiv. Il giovane talento ha già esordito in prima squadra, collezionando 77 minuti in campo spalmati su due presenze. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza di diversi top club, tra cui Ajax, Psg e Manchester United, aggiudicandosi così uno dei migliori giovani talenti in circolazione.

Lo stesso giocatore, alcune settimane fa, aveva già annunciato il trasferimento all’Inter ed il portale bulgaro BgDerby.com ha rivelato anche rivelato cifre dell’operazione.

L’Inter e il Botev Plovdiv avrebbero raggiunto l’intesa sulla base di un conguaglio da 500 mila euro più bonus e il 15% sulla futura rivendita. Il club bulgaro riceverà ulteriori 1,3 milioni di euro dopo le prime due presenze del giocatore in maglia nerazzurra. Come dichiarato dall’agente del giocatore Kaloyan Ivanov, il trasferimento verrà annunciato ufficialmente nelle prossime settimane.