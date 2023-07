Inter, Marotta pensa alle alternative a Sommer: tre i nomi principali seguiti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/07/2023

Inter, Marotta segue tre piste alternative a quella di Sommer. Il mercato del club nerazzurro di questi giorni, ruota, per la maggiore, attorno al ruolo del portiere. Dopo la cessione di Onana al Manchester United e l’addio per scadenza del contratto di Handanovic, la dirigenza dovrà consegnare ad Inzaghi ben due portieri per riuscire a completare il reparto dopo l’arrivo di Di Gennaro.

I due nomi preferiti dalla società di viale della Liberazione, sono, come oramai si sa da settimane, quello di Sommer del Bayern Monaco e quello di Trubin dello Shakhtar Donetsk. Ma le richieste considerate elevate dall’Inter per i due portieri, stanno rallentando molto i due affari. Ecco perchè, Marotta e Ausilio, stanno cercando di vagliare ogni ipotesi e hanno pronti tre nomi alternativi ai due portieri.

Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano romano Il Messaggero, i due dirigenti starebbero sondando tre piani B. Si tratta di Audero della Sampdoria, che dovrebbe lasciare il club blucerchiato dopo la retrocessione in Serie B, di Keylor Navas, fuori dai piani del Paris Saint-Germain, e di Lloris, fuori dai piani del Tottenham.

Inzaghi vuole iniziare a lavorare con almeno uno portiere che possa essere titolare, perchè considerato fondamentale nel proprio gioco, specie per quanto riguarda l’impostazione dal basso. Adesso bisognerà sveltire la pratica e cercare di accontentare quanto prima il tecnico con un portiere di livello.