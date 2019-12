Inter, Marotta operativo sul mercato. Già deciso l'obiettivo primario

L'Inter è in cerca di rinforzi in vista del mercato: i nerazzurri hanno annotato sul loro taccuino diversi profili per rinforzare l'organico, ma solo uno sarebbe in cima alla lista dei desideri.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sport Mediaset" Marotta avrebbe deciso di puntare sul talento della Fiorentina Federico Chiesa. L'altro nome è quello di Vidal, ma il pezzo pregiato della Viola sarebbe diventato l'obiettivo principale.



Operazione possibile: l'Inter si prepara ad incassare un tesoretto dalla cessione a titolo definitivo di Dalbert proprio al club di Commisso e nella trattativa potrebbe rientrare il cartellino di Politano, quest'ultimo non più nei piani di Conte.