Inter, Marotta non ha mollato la pista Lukaku: ne è sicuro Biasin

Nelle ultime 48-72 ore, la Juventus per arrivare a Romelu Lukaku è riuscita a superare l'Inter che per il belga era al lavoro da oltre un mese. La pedina dei bianconeri per arrivare al belga si chiama Paulo Dybala, ma la Joya - almeno per il momento - non sembra intenzionato a lasciare Torino.

Nonostante i contatti tra Manchester United e Juventus siano piuttosto frequenti, secondo Fabrizio Biasin sullo sfondo per arrivare all'ex Everton ci sarebbe ancora l'Inter. Queste le sue parole:

"C'è un'ansia crescente da parte dei tifosi dell'Inter, ma vedo Marotta molto tranquillo. In passato ha portato avanti trattative lunghissime. Credo che ancora non abbia mollato la pista Lukaku".