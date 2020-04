Inter, Marotta mette nel mirino un nome nuovo per l'attacco. Il punto

Non ci sarebbero, stando a quanto riportato da Tuttosport questa mattina, solo Giroud e Mertens sul taccuino di Marotta come nomi per rinforzare l'attacco. L'amministratore delegato nerazzurro starebbe studiano un nome nuovo.

In estate il reparto offensivo subirà una mini rivoluzione. Sanchez infatti tornerà a Manchester, mentre Esposito dovrebbe essere ceduto in prestito. Sicuro della permanenza sembra essere il solo Lukaku, mentre per Lautaro si sta cercando di resistere all'offensiva del Barcellona.

Il nome che si starebbe studiando è quello di Mario Gotze. Il tedesco ha annunciato di voler lasciare il Borussia Dortmund a fine stagione , e la dirigenza nerazzurra starebbe valutando la fattibilità del colpo.