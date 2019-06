Inter, Marotta lavora sotto traccia al grande colpo dalla Premier

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, l'Inter sta continuando a trattare sotto traccia per portare Alexis Sanchez in nerazzurro. Il cileno, finito ai margini del progetto tecnico dei Red Devils è valutato 40 milioni di euro.

Beppe Marotta è al lavoro per rinforzare la rosa nerazzurra e il profilo dell'ex Udinese piace anche ad Antonio Conte. Nei giorni scorsi il Sun per la corsa a Sanchez si sarebbero inserite anche la Juventus e soprattutto l'Atletico Madrid, che avrebbe messo gli occhi sull'attaccante ex Barcellona ed Arsenal.

I Red Devils non sono intenzionati a proseguire con lui: l'esperienza ad Old Trafford, infatti, è stata decisamente negativa, e la cura Simeone potrebbe giovare a Sanchez.