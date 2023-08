Inter, Marotta ha deciso l’investimento per l’attacco: saranno fondamentali 2 fattori

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/08/2023

Inter, Marotta ha deciso su chi fare l’investimento per l’attaccante. In queste ore, in viale della Liberazione, sono attimi turbolenti per quanto riguarda il calciomercato, soprattutto quello in entrata. Infatti, sono imminenti gli arrivi di Lazar Samardzic dall’Udinese – sarà a Milano martedì – e di Yann Sommer dal Bayern Monaco – sarà a Milano domani.

Ma non è ancora finita, perchè i nerazzurri hanno ancora da coprire delle altre case rimaste vacanti nella rosa di Simone Inzaghi, come il secondo portiere, il braccetto di difesa e l’attaccante. E su quest’ultimo ci sarà il sostanzioso investimento da parte della società. Marotta ha già deciso su chi destinare gran parte della cifra incassata dalle cessioni ed è pronto a sferrare l’attacco.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è Folarin Balogun il preferito dalla società. Il giocatore, ha già scelto la destinazione nerazzurra in più di un’occasione. Inzaghi preferirebbe un altro tipo di attaccante, con un fisico più imponente e più pronto, pur ammettendo l’assoluto valore del giocatore. La dirigenza è convinta del possibile investimento e ha visto in lui un giocatore forte e futuribile.

Per il quotidiano, però, saranno fondamentali due fattori: il primo è la formula di pagamento. I Gunners hanno deciso di abbassare la richiesta iniziale, ma vogliono che tutto venga pagato in un’unica soluzione – l’Inter vorrebbe arrivare ad una cifra complessiva di 35 milioni di euro. Il secondo fattore è la percentuale di futura rivendita, a cui il club ha aperto che potrebbe essere intorno al 20%.