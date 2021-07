Inter, Marotta fiuta il colpo: il dopo Handanovic a costo zero tra un anno

L’Inter si starebbe guardando da diverso tempo intorno per il dopo Handanovic. Il capitano nerazzurro, che compirà 37 anni il prossimo 14 luglio, è in scadenza di contratto nel 2022 e per questo motivo bisognerà trovare un sostituto all'altezza. Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero alla ricerca di un profilo con esperienza in grado di dare garanzie e il nome in cima alla lista sarebbe quello Andrè Onana dell’Ajax.

Il portiere camerunese ha una valutazione di circa 30 milioni di euro ma è attualmente squalificato per doping fino a novembre. L’Inter, però, non sembrerebbe intenzionata a fare grandi investimenti per la porta in questa sessione di mercato, dato che il titolare per la prossima stagione sarà ancora Samir Handanovic. I nerazzurri, comunque, sarebbero già al lavoro per provare ad acquistare il classe 1996 tra un anno a condizioni economiche più convenienti.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, i dirigenti nerazzurri avrebbero già avviato i primi contatti con l’agente del calciatore, che è lo stesso di Hector Bellerin, per capire la fattibilità dell’operazione. Il piano dell’Inter sarebbe quello di prenderlo a parametro zero tra un anno, quando presumibilmente Handanovic lascerà l’Inter.