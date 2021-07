Inter: Marotta e Ausilio cercano il doppio colpo per la destra e in mezzo

Sono giornate molto calde per quanto riguarda il calciomercato dell'Inter che deve dare ad Inzaghi una rosa competitiva per la prossima stagione. Infatti, i nerazzurri, dovranno intervenire in più ruoli per accontentare le richieste del nuovo tecnico e poter facilitare il compito di adattare dei calciatori al proprio credo calcistico che ha delle caratteristiche ben precise.

Ecco perchè, dopo la partenza di Achraf Hakimi in direzione PSG, in viale della Liberazione stanno pianificando il doppio colpo. Infatti, secondo quanto riportato da parte de Il Messaggero, Marotta e Ausilio stanno provando a portare a Milano sia Nahitan Nandez, per cui c'è una trattativa in essere con il Cagliari, sia Hector Bellerin dell'Arsenal, elemento preferito per la corsia destra e vecchio pupillo della dirigenza nerazzurra.

Per quanto riguarda il centrocampista, l'Inter potrebbe offrire delle contropartite come Radja Nainggolan e Andrea Pinamonti, molto graditi alla società sarda. Per quanto riguarda il terzino spagnolo, invece, l'unica opportunità di arrivare in nerazzurro è quella del prestito con diritto di riscatto, ma la società inglese al momento non ci sente e chiede, come minimo, il prestito con obbligo di riscatto (cosa che l'Inter al momento non può avanzare per le condizioni economiche in cui versa la società).