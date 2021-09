Inter, Marotta al lavoro: una priorità per il dirigente nerazzurro

Uno degli obbiettivi della dirigenza per le prossime settimane sarà quello di rinnovare i contratti di molti big della rosa per blindarli e metterli al centro del progetto nerazzurro del futuro. Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez - che è oramai cosa fatta e bisogna soltanto formalizzare - ci sono giocatori come Skriniar, de Vrij e Barella con cui si incominceranno ad intessere colloqui. Ma la priorità in viale della Liberazione è un'altra e riguarda il caso più urgente di un calciatore in scadenza di contratto nel giugno del 2022.

Si tratta di Marcelo Brozovic, centracampista croato nerazzurro che, con il passare delle stagioni e con il cambio ruolo da mezz'ala a regista ha fatto il definitivo salto di qualità. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe in mente di arrivare ad una cifra di 4,5 milioni di euro più bonus, mentre il giocatore vorrebbe chiedere 6 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua ed al pari di giocatori come lo stesso Lautaro e il nuovo acquisto, Hakan Calhanoglu.

Le parti, dunque, sembrano essere abbastanza distanti ancora, ma sono collaborative per arrivare ad una soluzione nelle prossime settimane. Vedremo se le trattative porteranno ad una fumata bianca, per un calciatore che è diventato uno dei segreti della squadra di Simone Inzaghi e su cui, in questa estate di mercato, lo stesso nuovo allenatore interista ha posto il veto ad una eventuale cessione, proprio perchè, anche per lui, si tratta di un membro su cui fondare le manovre dell'Inter e che ha ancora dei margini di miglioramento sotto tanti aspetti.