Inter, Marotta aggiorna la situazione di Lautaro Martinez

Beppe Marotta, in seguito all'assemblea della Lega Calcio, si è espresso sul futuro di Lautaro Martinez. Il dirigente nerazzurro non si sbilancia in chiave mercato.



Secondo le ultime indiscrezioni di "Calciomercato.com" la volontà da parte dell'Inter è quella di blindare il centravanti argentino, ma non mancano le sirene di mercato che tentano il club targato Suning a cedere.



La dirigenza però è già al lavoro per il rinnovo di contratto dell'attaccante, quest'ultimo reduce da un ottimo momento viste anche le recenti prestazioni in campionato e in Europa. Nessun ostacolo per intavolare la trattativa, solo che dall'estero persistono gli interessi dei top club.