Inter, Marino diretto: "De Paul? Non lo potremo trattenere con la forza"

Dietro ai rumors relativi al futuro di Rodrigo De Paul, negli ultimi mesi c'è stata soprattutto l'Inter. Il centrocampista piace non poco ad Antonio Conte che lo richiede alla propria dirigenza già dalla scorsa estate.

Proprio sul futuro dell'argentino, a parlare è stato il Direttore dell'Area Tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino in esclusiva per DAZN. Queste le parole del dirigente friulano prima della gara di San Siro contro i Campioni d'Italia:

"De Paul è un giocatore sulla bocca di tutti. Noi abbiamo la volontà e la forza per poterlo trattenere, ma se per lui si presentasse un'occasione irrinunciabile noi non potremmo trattenerlo con la forza".