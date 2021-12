Inter, Marcelo Brozovic vicino al rinnovo: cosa manca

Inter, Marcelo Brozovic vicino al rinnovo di contratto con i nerazzurri.

Il centrocampista croato, anche in questa stagione, si sta dimostrando il miglior giocatore della rosa dell'Inter ed è per questo che Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono fare tutto quanto è nelle possibilità del club per prolungare il rapporto tra il giocatore e la squadra nerazzurra e, a quanto pare, la trattativa potrebbe essere arrivata al rush finale. Infatti, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, in diretta dal canale Twitch di SOS Fanta, ci sono già le cifre dell'accordo tra le parti.

Il numero 77 nerazzurro dovrebbe percepire uno stipendio intorno ai 5,5 milioni di euro a stagione e con il suo entourage si stanno limando gli ultimi dettagli e studiando le carte per mettere tutto nero su bianco. Sul giocatore ci sarebbero stati in queste settimane anche gli interessamenti da parte di alcune big d'Europa che, però, intuendo l'imminente rinnovo, hanno deciso di battere ritirata. Se tutto va come deve prima di Natale, tra l'Inter e il giocatore ci sarà l'atteso rinnovo di contratto per un centrocampista che si sta dimostrando essere un elemento fondamentale per la rosa di Simone Inzaghi.

Intanto, ora, per i nerazzurri, dopo la sconfitta del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid per 2-0, si ritorna in campionato con la partita di domenica sera a San Siro contro il Cagliari dell'ex tecnico Walter Mazzarri. Una gara in cui l'Inter dovrà necessariamente trovare i tre punti per continuare ancora a rincorrere il sogno scudetto e non lasciar scappare il Milan che al momento dista una lunghezza di distanza dagli uomini di Simone Inzaghi.