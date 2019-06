Inter - Lukaku spera nei nerazzurri, ma convincere lo United non sarà facile

Che Romelu Lukaku sia il profilo più gradito per l'attacco della nuova Inter targata Antonio Conte non è più un mistero. Il tecnico leccese e il bomber belga si stimano reciprocamente, ma far approdare il n°9 dello United a Milano non sarà affatto facile.

I Red Devils infatti, per liberare il giocatore, vorrebbero quantomeno recuperare la cifra sborsata per prelevarlo dall'Everton, ossia 80 milioni di sterline. Il giocatore dal canto suo vorrebbe approdare a Milano, ma ad oggi Inter e Manchester United sono ancora lontane.

Si era parlato anche di un ipotetico scambio con Mauro Icardi, ma il tecnico del club inglese Ole Gunnar Solskjaer non sembrerebbe entusiasta di inserire tra i propri tesserati il bomber di Rosario.